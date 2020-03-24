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В Харьков поступили швейцарские аппараты искусственной вентиляции легких

24.03.2020 / 09:17
В Харькове главным врачам пяти городских больниц, которых собрали на базе городской больницы скорой и неотложной помощи им. проф. Мещанинова, вручили сертификаты на получение швейцарских аппаратов ИВЛ.

Сертификаты вручали віцемер Харькова Светлана Горбунова-Рубан и директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.

"Эти пять швейцарских аппаратов — последнего образца. В комплект оборудования входят собственно аппарат, монитор, стойка, тележка, расходный материал. Оборудование установят в пяти городских больницах, в том числе, клинической больнице №13, клинической многопрофильной больнице №17, многопрофильной больницы №18, клинической больнице скорой и неотложной помощи и в городском перинатальном центре", - отметила Горбунова-Рубан.

По ее словам, аппараты установят представители швейцарской фирмы: "Они прибудут в Харьков в ближайшее время".

По словам Горбуновой-Рубан, всего в харьковских медучреждениях работают 163 аппарата ИВЛ различного производства и срока эксплуатации. "Но мы понимаем, что потребность будет расти, поэтому вчера получили дополнительные средства и заказываем необходимое количество защитной одежды, масок, перчаток и тому подобное", - добавила вице мер.

По словам Юрия Сороколата, также будет приобретено еще 20 немецких аппаратов ИВЛ, кроме того, в Харьков поступили новые аппараты ультразовуковой диагностики.

"Мы лечим в целом организм человека. Все, что делаем, направлено на выздоровление пациента. По данным ВОЗ, европейских лечебных учреждений, все тяжелобольные люди, кроме того, что были инфицированы на коронавирус, имели два-три сопутствующих заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания органов дыхания, мочеполовой системы, сахарным диабетом", - рассказал директор Департамента здравоохранения.

Источник

больницы, коронавирус, Харьков, аппараты искусственной вентиляции легких
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