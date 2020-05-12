В ОП заявили о невысоком уровне смертности от коронавируса в Украине

Так, состоялось традиционное селекторное совещание под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.

"Главе государства доложили о готовности больниц к принятию больных и последнюю статистику по распространению инфекции и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий - 2,6%", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области от коронавирусной болезни скончался депутат сельского совета 62-летний Михаил Кицан. Указано, что мужчина имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус.

Источник