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В ОП заявили о невысоком уровне смертности от коронавируса в Украине

12.05.2020 / 14:52
Офис президента заявляет, что в Украине наблюдается низкий уровень смертности от коронавирусной болезни. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Так, состоялось традиционное селекторное совещание под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.

"Главе государства доложили о готовности больниц к принятию больных и последнюю статистику по распространению инфекции и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий - 2,6%", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области от коронавирусной болезни скончался депутат сельского совета 62-летний Михаил Кицан. Указано, что мужчина имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус.

Источник

больницы, коронавирус, ОП
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