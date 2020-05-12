В МИД заявляют об отсутствии ограничений для выезда граждан Украины за границу

В частности, комментируя сообщение посольства Великобритании о якобы необходимости получения разрешений МИД на выезд граждан Украины за границу.

"Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине Правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения", - говорится в пояснении, обнародованном пресс-службой украинского внешнеполитического ведомства в воскресенье.

В МИД отмечают, что проинформировали иностранные дипломатические представительства в Украине о перечне этих пунктов. "Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности тех, которые имеют вида на жительство за рубежом, МИД не давало", - пояснили в пресс-службе дипведомства.

При этом в МИД отметили, что в условиях пандемии коронавируса выполняют коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, осуществляющими свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине.

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