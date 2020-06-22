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В опорных больницах Закарпатья уже не хватает мест для больных с коронавирусом

22.06.2020 / 13:19
Ухудшение эпидситуации в Закарпатье привело к резкому увеличению количества госпитализированных больных, поэтому в больницах первой волны реанимационные отделения уже переполнены.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление главного врача Закарпатской инфекционной больницы Михаила Поляка

Прямая речь: "Ухудшение эпидситуации в Закарпатье привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации".

Сейчас в больницах первой волны принимают небольшое количество больных, ведь процесс выздоровления идет трудно, лечение в стационаре длится около трех недель.

По состоянию на утро 20 июня в больницах первой волны в Закарпатье находятся 179 больных. Вчера, 19 июня, выписано лишь 11.

Поляк также отметил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы области. Однако в некоторых районах - Хустском, Свалявском, Иршавском они также переполнены.

Напомним: во Львовской и Закарпатской областях 19 июня обнаружили больше всего больных с коронавирусом: 139 и 109 соответственно.

Источник

больницы, коронавирус, Закарпатье
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