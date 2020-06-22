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В сети разместили цикл передач об истории Православия на Закарпатье

22.06.2020 / 13:15
В сети разместили цикл передач об истории Православия на Закарпатье
Скрин видео Источник: Центр информации УПЦ
Выпуск «Основатели православного движения в Ужгороде протоиерей Михаил Мейгеш и Владимир Гомичков» стал второй передачей цикла «Возрождение Православия в Ужгороде»

На Закарпатье Украинской Православной Церкви опубликовала вторую часть цикла передач об возрождении Православия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, исторический экскурс подготовлен миссионерским отделом Мукачевской епархии.

«Зрители нового видео узнают о греко-католическом священнике, принявшем Православие и ставшем первым настоятелем возрожденной (после насильственной ликвидации на этих землях Православной Церкви в 1648 году) православной общины Ужгорода; о препятствиях желающим принять Православие, созданных правительством Чехословакии; о деятельности Центрального православного комитета в Ужгороде», - указывается в анонсе.

Выпуск «Основатели православного движения в Ужгороде протоиерей Михаил Мейгеш и Владимир Гомичков» стал второй передачей цикла «Возрождение Православия в Ужгороде».

Ранее, в январе, был снят первый выпуск цикла — «Предпосылки. 250 лет подполья Православия в Ужгороде, 1646–1919 гг.» 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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