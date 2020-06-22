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В Черногории тысячи верующих прошли крестным ходом в защиту Церкви

22.06.2020 / 13:09
В Черногории тысячи верующих прошли крестным ходом в защиту Церкви
Крестный ход Источник: Центр информации УПЦ
Официальный сайт митрополии отметил, что «сотрудники полицейского управления не обеспечили движение во время шествия, хотя об этом им было должным образом сообщено»

В Черногории 21 июня во всех городах состоялись богослужения и крестные ходы в защиту Сербской Православной Церкви в Черногории.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Черногорско-Приморской митрополии, особенно многолюдным был крестный ход в столице Черногории, городе Подгорица.

Шествие, во главе с митрополитом Черногорско-Приморским Амфлохием (Радовичем) началось у кафедрального собора в честь Воскресения Христа с молебна в защиту святынь.

«Мы за диалог, мы показываем это постоянно. Но диалог не для того, чтобы кто-то совершал какое-то беззаконие, настойчиво настаивал на этом беззаконии и объявлял вас врагом государства, потому что вы не принимаете этот закон – заявил митрополит Амфилохий в своем слове к участникам протестного шествия верующих и призвал власти Черногории к диалогу с Церковью, а также к соблюдению прав верующих.

Официальный сайт митрополии отметил, что «сотрудники полицейского управления не обеспечили движение во время шествия, хотя об этом им было должным образом сообщено».

Ранее в Черногории задержанные по обвинению в нарушении карантинных мер священнослужители Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви протоиереи Мирчета Шливанчанин, секретарь храма Воскресения Христова в Подгорице, и Желько Чалич из Даниловграда были освобождены судьей.

Источник: Inpress.ua
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