На Луганщине обнаружили тайники с арсеналом гранатометных выстрелов и огнеметом

Об этом сообщает прессцентр СБУ.

"Из тайника, обустроенного в окрестностях города Счастье, работники правоохранительных органов изъяли 61 выстрел к реактивным гранатометам разных модификаций, мину 120 мм, четыре взрывателя к противотанковым минам и артиллерийским снарядам, а также свыше 1100 единиц патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Обнаруженные средства поражения хранились в заброшенном блиндаже и были в боевом состоянии.

Отмечается, что в подвальном помещении многоэтажки в Лисичанске, а также вблизи поселков Белая Гора и Мирная Долина Попаснянского района сотрудники СБУ обнаружили еще 6 тайников с военными средствами поражения.

Из тайников работники правоохранительных органов изъяли малогабаритный реактивный огнемет МРО-А российского производства, гранатомет РПГ-18, тридцать пять гранатометных выстрелов ВОГ-25 и ВОГ-25П и семь гранат. Также обнаружен стартовый двигатель к гранатомету ПГ-7, шесть запалов для гранат и большое количество патронов к стрелковому оружию.

По данным следствия, места незаконного хранения оружия и боеприпасов оборудовал житель Лисичанска. В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

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