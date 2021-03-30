На Луганщине СБУ обнаружила тайники боевиков со снарядами дальнобойной артиллерии

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Среди изъятого: 15 снарядов дальнобойной артиллерии, каждый из которых содержит 16 кг гексогена (взрывчатое вещество повышенной мощности).

Эти боеприпасы находились в подземном тайнике, обустроенном в лесу вблизи поселка Терновое на Старобельщине.

С другого тайника, оборудованного в бывшем блиндаже в районе поселка Плотина Счастьенского района, правоохранители изъяли: более 20 артиллерийских снарядов различных калибров; два взрывателя; 3 гранаты Ф-1; гранату ВОГ-17; более 400 патронов для крупнокалиберного пулемета КПВТ.

По оперативным данным, обнаруженные тайники, были заложены боевиками во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции в 2014 году.

Продолжаются неотложные меры для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Изъятие средств поражения проводилось во взаимодействии с Национальной полицией и пиротехническим подразделением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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