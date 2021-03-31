Фейки о вакцинации: СБУ заблокировала сеть "ботоферм", которые финансировали из РФ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Злоумышленники обеспечивали распространение постов для дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций «Л/ДНР». Установлено, что их финансировали с территории РФ через электронные кошельки санкционных платежных систем", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что организаторы схемы использовали sim-карты украинских операторов мобильной связи.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением; gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзы; несколько сотен sim-карт.

Оперативники спецслужбы установили, что незаконную схему организовали четверо жителей Хмельницкого. "Они разместили оборудование в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства. Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения", - говорится в сообщении.

Часть оборудования злоумышленники использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

Источник