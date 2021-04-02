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Дело 15 участников стрельбы в Броварах передали в суд

02.04.2021 / 11:08
Обвинительный акт в отношении 15 участников банды, которые в прошлом году устроили стрельбу в Броварах Киевской области, направлен в суд.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в мае 2020 года местные предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, обратились к криминальному "авторитету", ранее неоднократно судимому, с просьбой за денежное вознаграждение устранить конкуренцию в перевозках по маршруту Бровары - станция метро "Лесная" в Киеве.

"Имея преступный опыт и авторитет в криминальной среде, он организовал банду, члены которой устроили стрельбу в жилом квартале Броваров с нелегальными перевозчиками из Виннитчины", - говорится в сообщении.

Пятнадцать человек обвиняют в бандитизме, законченном покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием.

Источник

суд, стрельба, Бровары
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