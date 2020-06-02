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Аваков: 20 фигурантов стрельбы в Броварах взяли под стражу, на очереди организаторы

02.06.2020 / 11:17
20 участников стрельбы с участием перевозчиков в Броварах суд постановил взять под стражу на два месяца без права внесения залога, организаторам "разборок" планируют предъявить подозрение.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в Twitter

Прямая речь: "Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога.

Еще одно дело суд будет рассматривать в 10 часов.

2 лицам объявлено подозрение заочно – до задержания. На очереди – организаторы преступления.

Следствие продолжается!".

Напомним, 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 мужчин получили ранения. Сообщали о 20 задержанных. По данным УП, часть участников перестрелки местные, часть – из Винницкой области.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной стрельбы стало распределение междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

Полиция открыла 4 производства по факту стрельбы: по статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества,покушение на убийство двух и более лиц.

30 мая полиция определила более 60-ти участников перестрелки, включая заказчиков.

31 мая сообщалось, что 11 участникам перестрелки в Броварах избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Источник

стрельба, Аваков, Бровары
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