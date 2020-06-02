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Степанов заявил о давлении на Минздрав: обвиняет предшественников

02.06.2020 / 11:48
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о давлении на министерство со стороны медиа и предшественников.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

Прямая речь: "На посту министра я уже 2 месяца, поэтому могу обоснованно утверждать: системы здравоохранения в Украине нет...

Сегодня информационное поле разделено на два лагеря. Один лагерь - адепты так называемой "псевдореформы", которые имели абсолютную власть и почти четыре года экспериментировали с украинской медициной. С другой стороны - отечественные врачи, медицинские работники всех уровней, которые оказались под угрозой увольнения.

Сейчас эти так называемые реформаторы стали критиками чего угодно, лишь бы поднимать общественный шум, чтобы отвлечь украинцев от провалов своей деятельности. Все, что они получили, - это угроза увольнения десятков тысяч медиков и закрытие сотен больниц, дефицит лекарств, медицинского оборудования, отток украинских врачей за границу. Это результаты их наработок".

По его словам, сейчас у Минздрава есть общее видение решения проблем здравоохранения с президентом и премьер-министром: "Сейчас министерство вместе с медиками, специалистами, международными организациями работает над исправлением ошибок, допущенных 5 лет назад еще при планировании медреформы".

Степанов заявил, что 3 года предыдущая команда осуществляла в Украине элементы опыта зарубежных стран, не считая украинских реалий.

Напомним: второй этап медицинской реформы начался с 1 апреля. Он предусматривает введение принципа "деньги следуют за пациентом" в учреждениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Ранее министр здравоохранения сообщал, что во время аудита медицинских учреждений, проведенного Национальной службой здоровья Украины, около тысячи больниц сообщили о дефиците финансирования.

Президент Владимир Зеленский также считает, что медицинская реформа в Украине провалилась.

Источник

давление, Минздрав, Степанов
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