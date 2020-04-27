Степанов заявил о тревожных сигналах о медреформе и "сказках" предшественников

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 25 апреля.

Прямая речь: "Наш аудит, который мы начали в связи с введением второго этапа реформы, показывает очень тревожные сигналы...

Мы видим, что где-то планируется сокращение медработников до конца года, где-то планируется снижение уровня зарплаты, где-то начинают отправлять медработников в неоплачиваемый отпуск.

Я сообщаю, что мы хотим быть максимально открытыми и честными. Хотим показать реальное положение вещей, что у нас происходит, не рассказывать какие-то сказки, которыми иногда нас кормили предыдущие чиновники".

Напомним: ранее министр здравоохранения сообщал, что во время аудита медицинских учреждений, проведенного Национальной службой здоровья Украины, около тысячи больниц сообщили о дефиците финансирования.

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