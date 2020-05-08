Степанов о медреформе: не адаптирована к украинским реалиям

Об этом сообщил Степанов в facebook

Прямая речь: "Аудит, который мы провели, показал, что были взяты отдельные элементы моделей западных стран, сделанные красивые слайды в презентации и названо все это реформой.

Но они забыли, что это их реформа не адаптирована к украинским реалиям. От слова совсем.

В том виде, в каком мы ее получили, – это реформа не о бесплатной медицине, не об достойные зарплаты врачам и не о здоровье пациентов".

Министр уверен, что инициаторы реформы не смогли объяснить людям в чем ее суть, потому что "наверное, и сами не не осознавали, что делали".

Степанов также считает, что проведенная реформа не соответствует тому, что написано на бумаге.

Вместе с тем он пообещал "довести медицинскую реформу до конца, избежав при этом массовых увольнений и закрытия медицинских учреждений".

Ради этого, у него "хватит силы и политической воли".

Напомним: два дня назад министр здравоохранения Максим Степанов уверял, что медицинскую реформу никто не будет прекращать.

Минздрав получает очень тревожные сигналы во время аудита второго этапа медицинской реформы.

Ранее министр здравоохранения сообщал, что во время аудита медицинских учреждений, проведенного Национальной службой здоровья Украины, около тысячи больниц сообщили о дефиците финансирования.

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