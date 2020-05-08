Войти | Зарегистрироваться
17:48

пятница,
08 мая
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Степанов о медреформе: не адаптирована к украинским реалиям

08.05.2020 / 16:17
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что медицинская реформа создана бывшей командой во главе с и.о. министра Ульяной Супрун "не о бесплатной медицине, не об достойных зарплатах врачам и не о здоровье пациентов".

Об этом сообщил Степанов в facebook

Прямая речь: "Аудит, который мы провели, показал, что были взяты отдельные элементы моделей западных стран, сделанные красивые слайды в презентации и названо все это реформой.

Но они забыли, что это их реформа не адаптирована к украинским реалиям. От слова совсем.

В том виде, в каком мы ее получили, – это реформа не о бесплатной медицине, не об достойные зарплаты врачам и не о здоровье пациентов".

 Министр уверен, что инициаторы реформы не смогли объяснить людям в чем ее суть, потому что "наверное, и сами не не осознавали, что делали".

Степанов также считает, что проведенная реформа не соответствует тому, что написано на бумаге.

Вместе с тем он пообещал "довести медицинскую реформу до конца, избежав при этом массовых увольнений и закрытия медицинских учреждений".

Ради этого, у него "хватит силы и политической воли".

Напомним: два дня назад министр здравоохранения Максим Степанов уверял, что медицинскую реформу никто не будет прекращать.

Минздрав получает очень тревожные сигналы во время аудита второго этапа медицинской реформы.

Ранее министр здравоохранения сообщал, что во время аудита медицинских учреждений, проведенного Национальной службой здоровья Украины, около тысячи больниц сообщили о дефиците финансирования.

Источник

медреформа, Минздрав, Степанов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.