Войти | Зарегистрироваться
17:48

пятница,
08 мая
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Рассмотрение дела об увольнении Трубы с должности директора ГБР отложено

08.05.2020 / 16:48
Верховный суд отложил рассмотрение дела об увольнении Романа Трубы с должности директора Государственного бюро расследований (ГБР), сообщает пресс-служба суда.

Первое заседание по иску Трубы к президенту Украины Владимиру Зеленскому и ГБР в качестве третьего лица состоялось в четверг, 7 мая.

"Во время заседания, в котором принял участие представитель третьего лица, судья-докладчик сообщил, что в суд поступило ходатайство истца об отложении рассмотрения дела из-за карантина, и что о невозможности принять участие в заседании сообщили также из Офиса президента Украины. Представитель ГБР не возражал против отложения рассмотрения дела", - указывается в сообщении.

Суд принял решение удовлетворить ходатайство сторон по делу и отложить его рассмотрение. Следующее судебное заседание назначено на 10:00 4 июня 2020 года.

Как сообщалось, 24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора ГБР и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса, принятый Верховной Радой 3 декабря. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия главы ГБР Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову, которая тогда являлась народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляла комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

27 января Труба подал иск в Верховный cуд о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении полномочий директора ГБР. Он также заявил, что его снятие с должности №было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп" и считает, считает, что "досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку".

Кассационный административный суд 27 января принял к рассмотрению исковое заявление Трубы "о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене указа, восстановления на работе", ответчиком значится президент Украины Владимир Зеленский.

4 февраля Верховный суд вернул экс-директору Государственного бюро расследований Роману Трубе его иск к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным его увольнения.

Новый иск с требованием признать противоправным и отменить приказ ГБР "О прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", датированный 28 декабря 2019 года, и восстановить Трубу в должности, поступил в Окружной административный суд Киева 5 февраля.

Источник

увольнение, суд, ГБР, Труба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.