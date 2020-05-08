Рассмотрение дела об увольнении Трубы с должности директора ГБР отложено

Первое заседание по иску Трубы к президенту Украины Владимиру Зеленскому и ГБР в качестве третьего лица состоялось в четверг, 7 мая.

"Во время заседания, в котором принял участие представитель третьего лица, судья-докладчик сообщил, что в суд поступило ходатайство истца об отложении рассмотрения дела из-за карантина, и что о невозможности принять участие в заседании сообщили также из Офиса президента Украины. Представитель ГБР не возражал против отложения рассмотрения дела", - указывается в сообщении.

Суд принял решение удовлетворить ходатайство сторон по делу и отложить его рассмотрение. Следующее судебное заседание назначено на 10:00 4 июня 2020 года.

Как сообщалось, 24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора ГБР и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса, принятый Верховной Радой 3 декабря. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия главы ГБР Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову, которая тогда являлась народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляла комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

27 января Труба подал иск в Верховный cуд о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении полномочий директора ГБР. Он также заявил, что его снятие с должности №было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп" и считает, считает, что "досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку".

Кассационный административный суд 27 января принял к рассмотрению исковое заявление Трубы "о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене указа, восстановления на работе", ответчиком значится президент Украины Владимир Зеленский.

4 февраля Верховный суд вернул экс-директору Государственного бюро расследований Роману Трубе его иск к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным его увольнения.

Новый иск с требованием признать противоправным и отменить приказ ГБР "О прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", датированный 28 декабря 2019 года, и восстановить Трубу в должности, поступил в Окружной административный суд Киева 5 февраля.

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