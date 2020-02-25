Еще один суд признал незаконным увольнение Насирова

Об этом свидетельствует постановление Шестого апелляционного административного суда

Дословно: "Решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмены распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 №35-р "Об увольнении Лицо_1 (Насирова Р.М. - ред.) с должности председателя государственной фискальной службы Украины" оставить без изменений".

Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабинета министров Украины, Государственной фискальной службы, народного депутата Андрея Журжия.

При этом суд удовлетворил ходатайство, в котором Насиров отказался от требований восстановить его в должности председателя ДФС и выплаты заработной платы за время вынужденного прогула.

Министр юстиции Денис Малюська подчеркнул, что суд признал увольнение Насирова незаконным, но восстанавливать его в должности не требует.

Прямая речь: "Сейчас ожидаем полного текста постановления Шестого апелляционного административного суда с тем, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Кассационную жалобу точно подадим"

Напомним: по данным САП, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга его компаний.

Тем самым действия Насирова якобы нанесли государству ущерб в размере около 2 млрд гривен.

В ночь на 3 марта 2017 года детективы НАБУ вручили Насирову сообщение о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева арестовал Насирова с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен.

16 марта жена Насирова внесла за него залог.

7 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева начал рассматривать дело Насирова по существу.

Кабинет министров сначала отстранил, а затем уволил Насирова.

11 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева восстановил Насирова на посту главы ДФС и приказал выплатить ему компенсацию 184 тысяч гривен. Правительство обжаловало это решение. Кроме того, сейчас ДФС находится в состоянии ликвидации – ее реформируют в Налоговую и Таможенную службы.

В начале ноября 2019 года дело Насирова передали в новый Высший антикоррупционный суд, который начал заново его рассматривать.

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