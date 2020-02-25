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В деле MH17 есть свидетель запуска ракеты - глава Совместной следственной группы

25.02.2020 / 10:54
У Объединенной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 есть свидетель, который видел запуск ракеты по майлазийскому Боингу.

Об этом сообщил руководитель Объединенной следственной группы Фред Вестербеке в передаче 60 минут на телеканале CBS.

Вестербеке ответил утвердительно на вопрос, есть ли у следствия очевидцы запуска ракеты по самолету.

При этом Вестербеке не стал отвечать сколько у следствия есть таких свидетелей.

"Я бы сказал, у меня есть очевидец. Но сколько, я не сказал, сколько", - ответил он на уточняющий вопрос.

Вестербеке сказал, что у следствия нет сомнений в том, что самолет был сбит ракетной системой "Бук", которая принадлежит 53-й бригаде вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним: 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 на востоке Украины и вызвала их для следственных действий.

Речи идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

Суд над подозреваемыми в сбивании самолета MH-17 растянется на 25 недель.

Дело будут рассматривать трое судей Окружного суда Гааги. Заседание будут транслировать в прямом эфире.

Первое судебное заседание назначено на 9 марта.

По версии следствия, Гиркин утром 18 июля участвовал в разговоре с Дубинским, который связан с эвакуацией установки "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории Украины обратно в Россию. Вероятно, Стрелков также был полностью осведомлен о поставках "Бука" из России.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетойнад контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.

Источник 

авиакатастрофа, MH17
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