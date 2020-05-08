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На Буковине суд оставил в СИЗО поджигателя храма УПЦ

08.05.2020 / 16:07
На Буковине суд оставил в СИЗО поджигателя храма УПЦ
Пожар Источник: Центр информации УПЦ
Парень снимал пожар на телефон и не смог объяснить зачем сжег церковь

В Черновицкой области суд отклонил апелляцию 17-летнего поджигателя храма Украинской Православной Церкви в селе Лукавцы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Судова влада», адвокат поджигателя хотел добиться для своего подопечного домашнего ареста, однако следствие считает, что в таком случае юноша может совершить другие правонарушения.

«У следствия есть все основания полагать, что в случае смягчения меры пресечения парень сможет скрываться или совершать другие правонарушения», – объяснили причины такого решения на портале «Судова влада».

«Событие состоялось в ночь на 15 апреля. 17-летний местный житель, ученик 11-го класса, подозревается в том, что он, около 3.00 часов ночи, воспользовавшись тем, что родные спят, взял кухонный нож и спички и пошел в церковь Святой Параскевы Сербской. Разбив оконную раму, он положил на подоконник подожженную тряпку, которую также принес с собой. Пламя распространилось на все помещение храма. В результате поджога церковь сгорела дотла», - говорится в постановлении суда. 

Парень снимал пожар на телефон и не смог объяснить зачем сжег церковь.

Если вину молодого человека докажут, ему будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Источник: Inpress.ua
упц
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