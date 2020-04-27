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Запорожская епархия УПЦ проводит онлайн-тренинги для подростков

27.04.2020 / 16:14
Запорожская епархия УПЦ проводит онлайн-тренинги для подростков
Запорожская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
В малую экспериментальную группу вошли школьники 13-16 лет

Методист Запорожской епархии Украинской Православной Церкви провела три онлайн-тренинга для подростков в экспериментальной группе на платформе zoom.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, изначально тренинги планировалось провести в формате непосредственного общения в конце марта, но карантин внес свои коррективы. Тема тренингов приобрела особенное значение в условиях негативной информации о ситуации с распространением коронавируса в мире и Украине. Принято было решение переформатировать материал для возможной онлайн подачи.

В малую экспериментальную группу вошли школьники 13-16 лет из Запорожья, Мелитополя и Энергодара. Материал по формированию первичных основ критического мышления, который располагает к глубоким размышлениям и анализу, был дополнен играми и упражнениями на командную работу и креативность.

Источник: Inpress.ua
Запорожье, УПЦ
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