В Чернобыльской зоне огонь уничтожил более 11 тыс. гектаров леса - Зеленский

Такую информацию ередает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, Зеленский облетел на вертолете участок, который пострадал в результате пожара. После этого президент встретился с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения и вручил государственные награды 22 спасателям.

"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас - герои", - сказал Зеленский, обращаясь к спасателям.

Кроме того, глава государства добавил, что огонь уничтожил свыше 11 тыс. гектаров леса.

Источник