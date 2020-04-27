Мэра Покрова на Днепропетровщине подозревают в хищении бюджетных денег

Об этом сообщают Нацполиция, мэр Днепра Борис Филатов в Facebook

Как сообщает полиция области, должностных лиц горсовета уличили в хищении более миллиона гривен бюджетных средств, которые выделялись на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города.

Городскому голове, руководителю и работнику управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства исполнительного комитета городского совета, а также двум гражданским лицам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366.

Дословно: "Установлено, что подконтрольными коммерческими структурами заключались договора на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города. В дальнейшем чиновники утверждали своей подписью документы, в которые заранее вносили недостоверные сведения относительно объемов и качества выполненных работ. Эти документы были основанием для перечисления средств на счета коммерческих структур. Легализовали полученные средства через общества с признаками фиктивности.

В настоящее время установлено, что в результате противоправной деятельности нанесен ущерб на сумму свыше 1,3 миллиона гривен.

Кроме того, были установлены факты получения должностными лицами городского совета "откатов" за перечисление бюджетных средств за выполненные работы".

Прошло более 30 санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых, в их транспортных средствах и у других лиц, задействованных в преступной схеме.

В полиции отметили также, что решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Вместе с тем, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что речь идет о мэре Покрова Александре Шаповале. По данным Филатова, он арестован.

Прямая речь Филатова: "Вчера так называемые "правоохранители" бросили за решётку мэра города Покров Александра Шаповала и его подчинённых. Якобы те создали "преступную группу".

Но не учли того обстоятельства, что уже несколько лет город Покров Днепропетровской области занимает первое место по стране в рейтинге прозрачности власти: от госзакупок до внедрения электронных реестров… Александр Шаповал имеет безупречную репутацию как среди мэров городов, так и антикоррупционных организаций".

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