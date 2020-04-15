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Зеленскому доложили, что пожара в Чернобыльской зоне уже нет

15.04.2020 / 11:16
Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

Об этом сообщил 14 апреля глава ГСЧС Николай Чечеткин президенту Украины Владимиру Зеленскому на ежедневном селекторном совещании.

Как сообщает пресс-служба главы государства, доклад по этому вопросу Зеленский получает каждый день, чтобы держать ситуацию под контролем.

"На вопрос президента, когда именно остановится горение в Зоне отчуждения, Николай Чечеткин ответил, что пожара уже нет", - отмечается в сообщении.

Зеленскому также доложили, что накануне, после 16.00 13 апреля произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, поэтому огонь было сложно контролировать. Поэтому ГСЧС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара. Дождь, который прошел на данной территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.

"В целом вчера пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Радиационный фон в зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышается", - сообщил Чечеткин.

Глава ГСЧС указал, что одновременно с тушением пожара на территории Зоны отчуждения пожарные не допустили перебрасывания огня на военные склады боеприпасов, объекты "Укрытие", "Вектор", распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами.

Национальная полиция сообщила, что накануне вблизи двух очагов пожара были задержаны поджигатели, проводятся следственные действия. Одного гражданина Украины подозревают в поджоге около 7 га сухостоя.

"Очень рад, что Верховная Рада вчера проголосовала за повышение штрафов за поджоги, уничтожение лесов. Это быстрая и правильная реакция власти на серьезные вызовы. Предыдущие штрафы в несколько тысяч гривен были слишком мизерным наказанием за такие серьезные преступления", - подчеркнул Зеленский.

Источник

пожар, Чернобыльская зона, Зеленский
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