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Полиция установила возможную подозреваемую в поджоге Чернобыльской зоны

13.09.2019 / 17:52
Пал травы в Иванковском районе Киевской области вызвал пожар в Чернобыльской зоне, по данному факту правоохранители открыли уголовное производство, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Пал травы в Иванковском районе Киевской области вызвал пожар в Чернобыльской зоне, по данному факту правоохранители открыли уголовное производство, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

"В ходе оперативно розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого в поджоге. Ею оказалась жительница с.Старые Соколы, Иванковского района. Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешел на Чернобыльскую зону", - говорится в обнародованном в четверг, 12 сентября, вечером сообщении.

Для ликвидации пожарные привлекли даже авиацию. Сейчас пожар продолжается, для тушения применена специальная пожарная техника. Подозреваемая женщина сейчас дает показания следователям.

"Открыто уголовное производство по ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок", - добавили в ведомстве.

Источник 

пожар, поджег, Чернобыльская зона
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