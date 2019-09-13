В Киеве обокрали мастерскую известного украинского художника

В Киеве из мастерской известного украинского живописца Анатолия Тартаковского украли работы и материалы.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники в МВД.

Воры сумели пробраться в кабинет Тартаковского, расположенный на четвертом этаже здания Союза художников Украины по улице Филатова, 7а.

Злоумышленники вынесли шесть десятков тюбиков краски "Вангог" на 18 тысяч гривен, сотню тюбиков краски "Мастер" на 25 тысяч гривен, также около 15 картин с изображением пейзажей.

В Союзе художников нет сигнализации и ночной охраны, поэтому воры проникли в здание путем взлома входной двери беспрепятственно. Вероятно, они передвигались на машине, так как физически унести 15 картин размером 60×70 сантиметров было бы проблематично.

Художник подсчитал убытки от кражи живописи и в четверг подал заявление в полицию. Сейчас заведено уголовное дело по ч.3 ст.185 УК Украины - "Кража с проникновением". Взломщикам грозит наказание до 6 лет тюрьмы, если их поймают.

Анатолий Тартаковский - потомственный живописец, сейчас ему 65 лет. Участник многих творческих групп в Седневе, Гурзуфе, Сенеже, Паланге; участник десятка художественных выставок. В 2009 году ему было присвоено звание Заслуженного художника Украины.