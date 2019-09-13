Войти | Зарегистрироваться
18:02

пятница,
13 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве обокрали мастерскую известного украинского художника

13.09.2019 / 17:52
В Киеве обокрали мастерскую известного украинского художника
Анатолий Тартаковский Источник: Страна
Анатолий Тартаковский - потомственный живописец

В Киеве из мастерской известного украинского живописца Анатолия Тартаковского украли работы и материалы.
Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники в МВД.

Воры сумели пробраться в кабинет Тартаковского, расположенный на четвертом этаже здания Союза художников Украины по улице Филатова, 7а.

Злоумышленники вынесли шесть десятков тюбиков краски "Вангог" на 18 тысяч гривен, сотню тюбиков краски "Мастер" на 25 тысяч гривен, также около 15 картин с изображением пейзажей.

В Союзе художников нет сигнализации и ночной охраны, поэтому воры проникли в здание путем взлома входной двери беспрепятственно. Вероятно, они передвигались на машине, так как физически унести 15 картин размером 60×70 сантиметров было бы проблематично.

Художник подсчитал убытки от кражи живописи и в четверг подал заявление в полицию. Сейчас заведено уголовное дело по ч.3 ст.185 УК Украины - "Кража с проникновением". Взломщикам грозит наказание до 6 лет тюрьмы, если их поймают.

Анатолий Тартаковский - потомственный живописец, сейчас ему 65 лет. Участник многих творческих групп в Седневе, Гурзуфе, Сенеже, Паланге; участник десятка художественных выставок. В 2009 году ему было присвоено звание Заслуженного художника Украины.

Источник: Inpress.ua
кража, художник, киев, Анатолий Тартаковский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.