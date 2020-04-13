Пожары в Чернобыльской зоне: МВД озвучило радиационный фон в Киеве и области

Однако радиационный фон по г. Киеву и Киевской области находится в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"По состоянию на 9 часов 12 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается ликвидация пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к борьбе с пожарами привлечено 353 человека и 89 единиц техники, из них от ГСЧС 294 человека личного состава и 64 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, на которых 11 апреля осуществлено 107 сбросов - 250 т воды).

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,020 мР/ч, на КДП Дитятки 0,01 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/час), говорят в МВД.

Напомним, в воскресенье, 12 апреля, в Зоне отчуждения и безусловного отселения спасатели все еще продолжали ликвидировать лесные пожары.

4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул верховой лесной пожар на площади 20 га. Затем загорелся также травяной настил и лесная подстилка между пгт Полесское и с. Владимировка на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошная на площади около 4 га. Вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества вспыхнул пожар травяного настила и кустарников.

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