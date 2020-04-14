Пожар в чернобыльской зоне – крупнейший со времен аварии в 1986-м

В частности, которая занимается приборами для измерения загрязнения атмосферы и предлагает собственные решения этой проблемы. Мониторинг качества воздуха на тысячах станций ведется постоянно, и в то утро Киев возглавил рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы во всем мире, получив 159 единиц. И хотя сейчас рейтинг на этом сайте снова возглавляют азиатские города – китайский Шэньян, Катманду, Дакка, – а Киев с 64-мя единицами откатился на 49 место рейтинга, киевлянам от этого не намного легче. Скачок загрязненности в городе произошел из-за массовых случаев сжигания сухой травы, которые перерастали в пожары. Киевская область горит то тут, то там уже не первую неделю. Один из таких пожаров до сих пор идет в Чернобыльской зоне. Туроператоры с ужасом подсчитывают убытки, экологи пока не берутся оценивать влияние на экосистему и атмосферу в городах

В 2015-м горело сильно, но сейчас – сильнее. Огонь приближается к границе с Беларусью

Среди основных причин загрязнения воздуха в Киеве в команде проекта городских исследований ЛУН Город называют автотранспорт, ТЭЦ и длительные пожары на Киевщине. Олег Савицкий, эксперт по климатической и энергетической политики Центра экологических инициатив «Екодія» убежден, что пожары – основной фактор. «И это не только Чернобыль – жгут траву и с других сторон от Киева», – говорит он. В течение пяти дней, например, тушили пожар на торфяниках Бородянского района вблизи села Пилиповичи. Началось с сжигания сухостоя, а закончилось 30 га выжженной площади.

Главный загрязнитель воздуха в Киеве обычно – автотранспорт, но пока пожары преобладают, соглашается его коллега Марина Ратушная, координатор программы по вопросам промышленного загрязнения «Екодії». «С 23 марта по 4 апреля пожарные выезжали на тушение пожаров в экосистемах Киева 131 раз!» – описывает масштаб проблемы она.

Но самая большая беда все-таки с зоной отчуждения. Она горит с 4 апреля и на сегодня прогнозов по преодолению катастрофы в ГСЧС не дают. Сохраняются отдельные очаги горения на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств – горит травяной настил и лесная подстилка. Красные пятна на карте зоны – село Чистогаловка и Лелив, пойма реки Грезля, пгт. Полесское, села Тарасы и Владимировка, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. По состоянию на 11 апреля к тушению пожаров уже привлечены 319 человек и 85 единиц техники, в том числе три самолета и три вертолета ГСЧС, которые сбросили около 300 тонн воды.

«Возгорание в Полесском районе, откуда пожар начался, ликвидирован, огонь переместился на территорию трех лесничеств. Для выявления новых очагов применяется съемка квадрокоптерами», – сообщает Виктория Рубан, начальник Сектора связей со средствами массовой информации ГУ ГСЧС в Киевской области. Дальнейшего распространения, по ее словам, нет, ликвидация продолжается с применением того же количества людей и техники. Только проводится ротация работников: подменяют тех, кто отработал 2-3 суток. Сложность тушения в том, что леса слишком сухие – трава, ветки, листья. «Специфика Чернобыльской зоны еще и в захламленности лесов. Каждое утро и вечером проводится облет территории, и каждый раз обнаруживаем новые ячейки, – рассказывает пресс-секретарь ГСЧС Киевской области. – Погода ветреная, огонь иногда переносится на сотни метров».

Пожарные расчеты стоят на местах возгорания и пытаются локализовать огонь, то есть не тушат, а ждут, пока выгорит выделенное место и следят, чтобы не пошло дальше, рассказывает Ярослав Емельяненко, председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров, директор национального провайдера экскурсий в зону «Чернобыль тур». Ему удается регулярно бывать на месте событий и контролировать их благодаря организации волонтерской помощи спасателям – им покупают и подвозят респираторы, карты, воду, снеки, топливо.

В сети появляются сообщения пользователей о том, что огонь якобы перекинулся на левый берег Припяти. Сложно отследить, где вспыхнуло, когда горит целый лес. «А горит от Полесского района на расстоянии 100 км, до села Дитятки», – замечает Виктория Рубан. В воскресенье Госагентство по управлению зоной сообщало, что на левом берегу Припяти никаких возгораний нет, и Ярослав Емельяненко это подтверждает. «Возможно, за возгорания на левом берегу приняли воспламенения пруда-охладителя по периметру, потому что огонь из села Лелив пошел туда. Но это не левый берег Припяти, – рассказывает он. – Зато выгорел центр зоны от Корогода до Чистогаловки, Лелива, Янова вместе с «рыжим лесом». Сегодня утром, по словам Емельяненко, пожарные старались не допустить, чтобы огонь из «рыжего леса» перекинулся через дорогу на саму станцию Янов, соединенную с городом Припять лесной подстилкой, которая моментально вспыхнет. Около трех часов дня стало известно: к сожалению, огонь перекинулся через дорогу, прошелся по станции Янов, потом достиг Припяти и сейчас в 2 км от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный".

«А как тогда гасить Припять – город-лес, даже не знаю. Дальше от него – несколько километров сухостоя до границы с Беларусью, и пожар может приобрести уже международные масштабі», – описывает ситуацию Ярослав. Говорит, что белорусские спасатели уже выразили готовность оказать помощь, и сегодня состоялась большая планерка спецоперации по тушению. В Чернобыле до сих пор случались пожары, последний из особо разрушительный – в 2015-м. Но «нынешний чернобыльский пожар – самый масштабный», – считает Емельяненко.

Среди потерь – туристические локации и целые поколения животных

«Надеюсь, подключатся силы, которые наконец потушат этот пожар. Если погибнет город Припять, это будет без преувеличения катастрофа международного масштаба, – уверен Емельяненко. – Огонь уже уничтожил очень много локаций, которые мы подавали в списки ЮНЕСКО как туристические объекты». Полностью уничтожено село Лелив, база отдыха с деревянными домиками «Изумрудный», в Копачах повыгорали даже металлические объекты туристического показа, перечисляет потери глава ассоциации. «Ситуация критическая, надо сохранить хотя бы Припять, иначе потеряем Чернобыльскую зону как памятное место, туристический объект, – говорит он. – Пока что не делали описание убытков, но процентов 30% объектов, которые показывали туристам в центре зоны, уже утрачены». Целы старинные церкви села Красного, на левом берегу Припяти, обгоревшего по периметру, и чудом осталось цел военный городок.

Для того потока иностранцев, который каждый год прибывал в Украину специально ради Чернобыля, существующих маршрутов было мало уже в прошлом году. Поэтому организаторы экскурсий в ожидании сезона подали на рассмотрение администрации зоны новые маршруты. К сожалению, расширить сетку не удалось. «Стало даже меньше объектов. Поэтому ассоциации придется работать не только над тем, чтобы наказать виновных в катастрофе, но и воспроизводить, создавать новые локации», – говорит Емельяненко. Людям нужна визуализация, а не сухие рассказы. Поэтому туроператоры покупают, например, старую технику, аналогичную той, что принимала участие в ликвидации (настоящую давно распилили на металл), рассказывает Ярослав. «Ставим автобусы, и показываем туристам, на чем эвакуировали население, предлагаем почувствовать запах «того самого «Икаруса»», – объясняет он. Жаль, что так же легко не восстановить села и уничтоженную природу, человеческое здоровье.

Пока трудно оценить удар, нанесенный пожарами по экосистеме. «Разрушаются плодородный слой почвы, жилища диких животных, гибнут молодые поколения. Птицы не вернутся на места, где сгорели гнезда, – описывает эффект от поджогов сухостоя Ратушная. – Влияние на экосистему, почву и живые организмы, долговременный». Дым развеется, а природа так быстро не воскреснет.

Нам грозит микропыль и радиация

Полевые-лесные пожары продуцируют опасные загрязнители воздуха, объясняет Марина Ратушная, в частности, мелкодисперсную пыль фракций PM 2,5 и PM 10 . «И все это пока летит, как свидетельствуют снимки спутников NASA, из зоны отчуждения именно в сторону Киева, – говорит эколог. – Погода меняется, и концентрация загрязняющих веществ, направление их распространения тоже. Сейчас большая надежда на дождь». В самом Чернобыле загрязнение не увеличилось – радионуклиды давно осели в почве и растениях. Но когда они начали гореть, радиационная пыль поднялся. «И здесь уже кому как повезет – где-то осядет, где-то нет. Возможно, это произойдет у кого-то на огороде и тогда люди будут есть загрязненные овощи, кто-то другой надышится пыли, другие и не почувствуют. Как раз происходит перераспределение радиационной пыли»,- объясняет Марина Ратушная. И на самом деле далеко не все результаты горения киевляне будут чувствовать носом – многие вредные выбросы никак не пахнут.

Все измерители качества воздуха в последние дни отмечают значительное превышение загрязнения вплоть до красного уровня опасности «Нездоровый», говорится на странице проекта городских исследований ЛУН Город в Facebook. «Также анализируем результаты измерений Центральной геофизической обсерватории, – рассказывает Анна Денисенко, координатор проекта городских исследований ЛУН Город. – В интернете много мемов о том, что природа благодаря карантину очищается. В реальности видим другое.

По словам Денисенко, эти измерители чистоты воздуха фиксируют концентрацию фракций пыли PM 2,5 и PM 10 – очень мелких частиц, которые способны проникать в легкие, кровь. Могут провоцировать или осложнять респираторные, сердечно-сосудистые заболевания. «С 27 марта мы фиксируем всплески концентрации PM 2,5 в воздухе Киева. Если утром 25 марта индекс качества воздуха был на уровне 45 – «Хорошо», то утром 27 марта, 30 марта было уже «Нездорово для чувствительных групп» (105 и 101 соответственно) – то есть для детей, стариков, людей с респираторными, сердечно-сосудистыми заболеваниями», – рассказывает Анна. Потом, говорит, был спад, а с 5 апреля ситуация очень ухудшилась – утром в этот день индекс качества воздуха был «Нездоровый» – 172. 10 апреля была аналогичная ситуация – 152 единицы. «Если сравнить ряд показателей Центральной геофизической обсерватории в день до карантина (11 марта) и день во время карантина (9 апреля), то видим, что качество воздуха даже ухудшилось», – говорит Анна.

Хуже всего, по словам экологов, что в Украине пока нет единой современной системы мониторинга состояния атмосферы, рассказывает эксперт «Екодії», и поэтому концентрация мелкодисперсной пыли в воздухе даже не подсчитывается. «А раз современная государственная система контроля качества воздуха отсутствует, государство слепо, глухо и немо в этом вопросе, – характеризует ситуацию Олег Савицкий. – Поскольку ответственного и последовательного отношения к проблеме нет, как и ответственного лица в правительстве, власти о ней молчат». В прошлом году, правда, постановление о внедрении новой системы и внесении в перечень загрязняющих веществ мелкодисперсной пыли таки приняли, говорит Ратушная. К сожалению, она еще на очень ранней стадии реализации. Также на рассмотрении Рады находятся два законопроекта (один – правительственный) об усилении ответственности за поджоги сухостоя, причинение лесных пожаров, сжигание листьев. «Высока вероятность, что их рассмотрят на этой неделе или даже сегодня», – считает Марина Ратушная.

Татьяна Негода, Киев

Источник