Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, на ликвидацию возгораний необходимо несколько дней

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Пожарные говорят, что загрязненного радиацией воздуха нет. Эксперты измерили дозиметром, начиная с Киева до Чернобыля. Получив информацию от экспертов, могу сказать, что только в г. Киеве задымления и загрязнения воздуха (происходит – ред.) в результате поджогов, дыма, а радиации нет", - сказал Кличко в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке.

Он отметил, что в настоящее время работают более тысячи пожарных. Также задействовано около 150 автомобилей, авиация.

"Мы видим много пожарных машин и бригад. Сейчас все очаги возгорания в Чернобыльской зоне. Были на совещании. Получили информацию, что загрязнение радиационного воздуха нет. Все очаги возгорания связаны с сильным ветром со вчера. Открытых ячеек нет. Нужно несколько дней для того, чтобы все потушить", - подчеркнул мэр столицы.

Кличко пояснил, что находится в Чернобыльской зоне, чтобы оценить ситуацию с пожарами

"Рано утром поехал в зону отчуждения, чтобы увидеть или показать вам, продолжаются ли тут пожары и может ли угрожать Киеву повышение радиационного фона", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Источник