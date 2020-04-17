Судьи поддержали открытие производства в отношении главы ГСА Холоднюка

Высший совет правосудия Украины (ВСП) открыл дисциплинарное производство в отношении главы Государственной судебной администрации Украины (ГСА) Зеновия Холоднюка.

Как отмечают судьи в телеграмм-канале «Под Мантией», это уже давно пора было сделать. Однако ничего у ВСП не выйдет и уже разработаны два варианта развития событий.

Первый – если не будет большого шума от судей и активистов.

«Обсуждали вариант слить дело. Вариант затянуть сроки для привлечения к ответственности. Должно пройти 6 месяцев с момента нарушения. Повод есть. Карантин. Но этот вариант не сильно устраивает всех членов ВРП. Они не хотят брать на себя негатив Холоднюка, который есть среди судей», - пишут судьи.

Второй – если внимание и шум все таки поднимутся.

«Не самый хороший вариант, но участников тоже устраивает. Вынесут догану. Холоднюк ее обжалует в суде. Суд ее успешно отменит. Уже предварительно дал свое согласие и Глава КАС Смокович. Только есть момент. Смокович не сильно хочет рассматривать эти дело. Для него идеальный первый вариант», - отмечается в сообщении.

Так, по мнению судей, главу ГСА Холоднюка пора уволить.

«Слишком много зашкварных событий вскрыл карантин. А Главе КАС Смоковичу следует перестать брать обязательства и вмешиваться в процессы», - резюмировали судьи.