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Умер монах Никодим, насельник Киево-Печерской лавры

17.04.2020 / 18:42
Умер монах Никодим, насельник Киево-Печерской лавры
Лавра Источник: Центр информации УПЦ
Всем монахам, у которых диагностировали коронавирус, предоставляется своевременная и необходимая медицинская помощь

Умер монах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Никодим.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в то же время в обитель после прохождения лечения от коронавируса уже возвратились шесть монахов и послушников.

«Преставился насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил из Свято-Духова скита Почаевской лавры. Просим всех помолиться об упокоении его души», - сказано в сообщении.

Братия обители просит «всех православных христиан усилить молитвы о тех братиях, которые еще пребывают в больнице, а также о всей братии Киево-Печерской лавры, чтобы по молитвам святых угодников Печерских Господь избавил всех нас от этого смертоносного поветрия».

Всем монахам, у которых диагностировали коронавирус, предоставляется своевременная и необходимая медицинская помощь.

«Состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к исполнению возложенных на них послушаний. В настоящее время они чувствуют себя намного лучше, нет высокой температуры. Братия будет находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи», - рассказали в Лавре.

Как сообщалось ранее, умерли насельники Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий и иеродиакон Наум.

Источник: Inpress.ua
Лавра, УПЦ
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