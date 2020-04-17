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В Кривом Роге УПЦ передала медикам оборудование и маски

17.04.2020 / 18:44
В Кривом Роге УПЦ передала медикам оборудование и маски
Благотворительная помощь Источник: Центр информации УПЦ
Современному оборудованию необходимо всего 40 минут для точного определения инфекции

В Кривом Роге Украинская Православная Церковь передала два спецбокса для транспортировки больных Covid-19, а также ПЦР-анализатор для выявления коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со сcылкой на сайт Криворожской епархии, оборудование было передано в Медико-Диагностический Центр митрополитом Криворожским и Никопольским Ефремом.

«Этому современному оборудованию необходимо всего 40 минут для точного определения инфекции. С его использованием удастся сократить сроки диагностики и быстрее приступать к лечению людей.

Мы продолжаем сотрудничать с городским и областным штабами противодействия вирусу, оперативно реагируем на вызовы пандемии и стремимся уберечь здоровье своих работников и всех жителей города. Вместе мы достойно пройдем это испытание», - отметил Генеральный директор ОАО «Центральный ГОК» Дмитрий Шевчик.

 Международным благотворительным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы для нужд верующих Криворожской епархии были переданы защитные маски и медицинские перчатки. Присутствовавший на мероприятии Владыка Ефрем поблагодарил меценатов за их помощь и заботу о благе своих соотечественников.

Источник: Inpress.ua
упц
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