Совет Церквей призвал власть прекратить навязывание гендерной идеологии в законодательство

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций возражает против внедрения гендерной идеологии в законодательство Украины и уголовного преследования мирных участников акций, выступающих за семейные ценности.

«В своем обращении в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности ВСЦиРО отмечает, что законопроект № 3316 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно противодействия преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности) создает угрозы для реализации конституционного права на свободу слова и свободу слова», - сообщает сайт ВСЦиРО.

Кроме того, в качестве примера, кроме усиления уголовной ответственности за преступления, совершенных на почве нетерпимости к сексуальной ориентации или гендерной идентичности личности, законопроект № 3316 предлагает ввести новую статью 161-1 и уголовную ответственность за «унижение достоинства лиц или групп лиц по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности».

По мнению Совета Церквей, подобным образом изменения в статью 294 Уголовного кодекса Украины могут быть использованы для уголовного преследования участников мирных акций протеста, направленных против пропаганды гендерной идеологии.

«Предлагаемые законопроектом № 3316 изменения несут прямую угрозу для реализации конституционного права на свободу слова. Ведь участники общественной дискуссии, в том числе религиозные деятели, которые будут критиковать однополые отношения и партнерства как аморальные, греховные и призывать к ограничению пропаганды такого неестественного, развращенного образа жизни, окажутся под угрозой уголовного преследования только за свои слова и публично высказанную позицию в пользу естественных супружеских отношений», - отмечается в обращении Совета Церквей.

Кроме того, что законодательство Украины не содержит определения понятия «гендерная идентичность», а поэтому такая юридическая неопределенность является дополнительным основанием для злоупотреблений в этой сфере.

Учитывая это, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призвал парламентский Комитет отклонить законопроект № 3316 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно противодействия преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности) как таковой, что требует доработки после проведения широкого общественного обсуждения.