В Совете Церквей предложили способы ослабления карантина для религиозных организаций

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций направил в Кабинет Министров предложения по адаптивному применению карантинных ограничений для религиозных организаций.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на vrciro.org.ua, предложения Совета Церквей учитывают обобщенный опыт поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран.

«Убеждены, что эффективная деятельность Церквей и религиозных организаций по пастырской опеке и удовлетворению религиозных потребностей граждан является чрезвычайно важной, учитывая сложные жизненные обстоятельства, в которых оказались многие наши соотечественники в связи с пандемией COVID-19», - отметили во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций.

Представители Совета Церквей предложили Кабинету Министров дать разрешение на совершение богослужений и религиозных обрядов «при условии принятия мер по предотвращению скопления людей, то есть, при условии присутствия не более 1 человека на 5 м. кв. площади места проведения богослужения или обряда (исключая членов одной семьи) с обязательно надетыми средствами индивидуальной защиты (за исключением священнослужителей, проповедников и хористов, для которых это рекомендуется), в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно, с соблюдением социальной дистанции и обработки антисептическими средствами поверхностей и рук присутствующих».

Кроме того, правительство попросили разрешить совершать богослужения и религиозные обряды на открытом воздухе, а также в домах верующих, при условии принятия мер по предотвращению скопления людей, с соблюдением санитарных норм.

В Совете Церквей призвали не распространять требование «обязательной самоизоляции для лиц, достигших 60-летнего возраста, которые являются священнослужителями, и лиц, задействованных в организации богослужений, а также на других работающих лиц пенсионного возраста, для которых оно является рекомендательным».

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций просит правительство обеспечить возможность доступа священников к верующим, которые находятся в социальных и паллиативных учреждениях или организации с ними индивидуальных дистанционных встреч с помощью видеосвязи.