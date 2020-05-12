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В Беларуси перенесли торжества в честь 500-летия Жировичского монастыря

12.05.2020 / 16:39
В Беларуси перенесли торжества в честь 500-летия Жировичского монастыря
Планета Беларусь Источник: БПЦ
Новые даты проведения церковно-общественных мероприятий будут определены после завершения пандемии коронавируса

В Беларуси торжества по случаю 500-летия монастыря в честь Жировичской иконы Божией Матери не состоятся в назначенное ранее время и будут перенесены на более поздний срок.

Об этом сообщается на сайте Белорусской Православной Церкви.

«Главные церковно-общественные юбилейные мероприятия предполагалось осуществить 19 и 20 мая 2020 года в Успенском ставропигиальном мужском монастыре в агрогородке Жировичи Слонимского района Гродненской области. В настоящее время в связи с непредвиденной, сложной эпидемиологической обстановкой принято решение - перенести памятные юбилейные мероприятия на более поздний срок», - сказано в сообщении.

Новые даты проведения церковно-общественных мероприятий будут определены после завершения пандемии коронавируса.

В 2020 году Белоруссия вспоминает знаковые для истории православия юбилейные даты - 550-летие обретения Жировичской иконы Божией Матери, 500-летие ее повторного чудесного обретения и 500-летие со времени основания Успенского Жировичского монастыря.

С 20 апреля Минская духовная семинария (находится в Жировичах) и Жировичский монастырь находятся в режиме карантина.

Источник: Inpress.ua
православие, Беларусская церковь
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