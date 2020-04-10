Диоксид серы и фенол: пожары загрязняют воздух в Киеве

Об этом сообщает 9 апреля пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Ухудшается качество воздуха в столице. В частности в северных районах Киева, где на постах, расположенных на Оболонском проспекте и улице Скляренко с конца марта, наблюдается тенденция роста концентраций большинства загрязнителей. Почти на всех постах города регистрируется увеличение содержания диоксида азота и формальдегида, на большинстве постов наблюдается рост концентраций фенола и диоксида серы", - говорится в сообщении.

Ухудшение качества воздуха наблюдалось последнюю неделю, вероятно это связано в том числе с пожарами, которые бушевали в Киеве и Киевской области.

Кроме того, на содержание загрязняющих примесей в атмосферном воздухе существенное влияние оказывают метеорологические условия. При высокой температуре воздуха и слабом ветре, инверсии образуется задерживающий слой воздуха у поверхности земли, который мешает интенсивному смешиванию воздушных масс, поэтому концентрации загрязняющих веществ в атмосфере всегда повышаются.

Также повышение температуры воздуха усиливает фотохимические реакции в атмосфере, что способствует вторичному загрязнению.

Качество воздуха также ухудшается в Кременчуге и Кривом Роге.

В то же время в течение марта и в первые дни апреля продолжают наблюдаться тенденции улучшения качества атмосферного воздуха во многих городах Украины. В частности, снижаются средние концентрации диоксида азота и формальдегида в г. Днипро и Харькове; в Одессе снижаются средние концентрации оксида углерода, фенола, сажи и формальдегида, даже при высоких его показателях.

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