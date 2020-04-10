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В Мелитополе священники УПЦ доставили продукты пожилым людям

10.04.2020 / 13:00
В Мелитополе священники УПЦ доставили продукты пожилым людям
Запорожская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Отец Максим Смирнов обратился к городским священникам и те поддержали эту инициативу, и развезли продукты питания к пожилым малообеспеченным гражданам Мелитополя

В Мелитополе священники Украинской Православной Церкви доставили продукты питания пожилым людям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, из-за карантина пожилые люди не могут самостоятельно передвигаться по городу, и возникла проблема с доставкой, на что отреагировали священнослужители.

Отец Максим Смирнов обратился к городским священникам и те поддержали эту инициативу, и развезли продукты питания к пожилым малообеспеченным гражданам Мелитополя.

«Как сказано в Священном Писании — «Носите тяготы друг друга, и тем исполните закон Христов» (Гал.6:2). Именно в такие дни мы на практике можем максимально проявить свое милосердие и внимание к ближним, исполняя заповеди Бога и своей совести», - говорится в сообщении.

Источник: Inpress.ua
Мелитополь, УПЦ
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