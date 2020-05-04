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В Мелитополе священники УПЦ доставили продукты нуждающимся

04.05.2020 / 13:50
В Мелитополе священники УПЦ доставили продукты нуждающимся
Запорожская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Основные направления социального служения епархии - помощь больным и инвалидам, малоимущим и бездомным, старикам и детям, а также обездоленным людям

В Мелитополе священнослужители Украинской Православной Церкви оказали помощь в доставке продуктовых наборов для малоимущих и социально не защищенных жителей города.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, священники откликнулись на просьбу Мелитопольского территориального центра.

«Творить дела милосердия нам заповедовал Господь, любовь к Богу и ближнему — основа христианства. Если человек просит — надо помочь, это традиция и жизнь самой Православной Церкви», - сказано в сообщении.

Основные направления социального служения епархии - помощь больным и инвалидам, малоимущим и бездомным, старикам и детям, а также обездоленным людям.

Источник: Inpress.ua
Мелитополь, УПЦ
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