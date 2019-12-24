В Мелитополе состоялась конференция, посвященная духовной музыке и ее роли в обществе

В Мелитополе состоялась II Хоровая конференция, посвященная духовной музыке и ее роли в современном обществе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине», перед началом форума митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука совершил Литургию. За богослужением пели хоры храмов города.

Соборно коллективы молились и пели и за всенощным бдением, отслуженным накануне вечером.

«Богослужение в Православной Церкви соединяет в себе три пути богословия. Во-первых, это знание о Боге и о Его отношении к миру, выраженное через Таинства и учения, во- вторых, это православная иконопись, которую называют «богословием в красках». И наконец, это "богословие в звуке", то есть церковное песнопение», — сказал на открытии конференции владыка Лука.

В форуме приняли участие священнослужители и регенты хоров Мелитополя.

Настоятель храма в честь святой мученицы Татианы протоиерей Михаил Пеций подготовил доклад на тему «Теория и практика организации церковно-приходской миссии в условиях жизни современного общества».

Проректор по научной работе Мелитопольского государственного педагогического университета, доктор педагогических наук Людмила Москалева рассказала о значении церковных песнопений для духовного воспитания молодежи.

По мнению профессора, музыка и пение оказывают благотворное влияние на людей, развивают в них вкус к прекрасному, облагораживают и утончают чувства.

«Тем более церковное пение, которое возвышает душу человека и приближает ее к Богу. Пение в Православной Церкви есть земной отзвук ангельского пения. Это язык, свойственный восторженному состоянию благочестивых людей, благодатное средство к выражению молитвенного собеседования с Богом. Воспевая гимны Богу, люди становятся ближе к Нему, уподобляются небесным силам. Способность к пению признается даром Божиим, а стройное пение приравнивается к пению ангельскому», — считает она.

Участники форума обсудили как теоретические основы хорового пения, так и практические аспекты пения на клиросе.