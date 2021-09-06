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В Киевских духовных школах проведут международную конференцию, посвященную проблемам пастырского служения в современном мире

06.09.2021 / 16:15
В Киевских духовных школах проведут международную конференцию, посвященную проблемам пастырского служения в современном мире
Источник: Центр информации УПЦ
К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты духовных и светских учебных заведений, специалисты в области богословия, философии, истории, педагогики

В Киевской духовной академии 19 октября состоится международная научная конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, в этом году научно-практическая конференция посвящается проблемам пастырского служения в современном мире.

Планируется рассмотреть темы, связанные особенностями пастырского служения в условиях пандемии, о проблемах и перспективах дистанционнного обучения и другие.

К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты духовных и светских учебных заведений, специалисты в области богословия, философии, истории, педагогики.

С условиями участия и регистрации можно ознакомиться на сайте КДАиС.

Источник: Inpress.ua
конференция, УПЦ, кдаис
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