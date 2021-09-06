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Главы МИД G7 с участием РФ и КНР планируют обсудить ситуацию в Афганистане

06.09.2021 / 16:20
Страны G7 на уровне глав МИД планируют на следующей неделе провести встречу и обсудить связанные с ситуацией в Афганистане вопросы, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"На следующей неделе ожидается встреча на уровне министров иностранных дел стран G7 для обсуждения ситуации в Афганистане", - сказал дипломат в эфире японского телеканала NHK.

По его словам, "ожидается присутствие министров из России, Китая и других стран".

Он добавил, что встреча может состояться 8 сентября.

Источник

G7, Афганистан
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