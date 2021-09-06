Главы МИД G7 с участием РФ и КНР планируют обсудить ситуацию в Афганистане

"На следующей неделе ожидается встреча на уровне министров иностранных дел стран G7 для обсуждения ситуации в Афганистане", - сказал дипломат в эфире японского телеканала NHK.

По его словам, "ожидается присутствие министров из России, Китая и других стран".

Он добавил, что встреча может состояться 8 сентября.

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