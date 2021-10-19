В Киевских духовных школах УПЦ провела международную конференцию, посвященную проблемам пастырского служения в современном мире

В Киевской духовной академии прошла международная научная конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой kdais.kiev.ua, в этом году научно-практическая конференция посвящена проблемам пастырского служения в современном мире.

Участие в форуме приняли 55 докладчиков, среди которых представители духовных учебных заведений Украинской Православной Церкви, представители светских вузов из Украины и из-за рубежа, преподаватели и студенты Киевских духовных школ.

Управделами УПЦ зачитал приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Онуфрия к организаторам и участникам конференции.

«В любой ситуации Церковь руководствуется пастырскими приоритетами. Священник всегда должен нести человеку благую весть о спасении во Христе. В любых испытаниях должны научиться видеть действие Божественного промысла. Церковь твердо верит в то, что телесные болезни и другие испытания очищают душу человека. Большинство людей, когда они сталкиваются с непростыми испытаниями, впадают в отчаяние. Но христианин должен знать, что отчаяние является тяжелым грехом. Надо всегда помнить, что Господь никогда не посылает испытаний, которые превышают наши силы. И священник должен учить людей именно такому отношению к любым испытаниям», - говорится в докладе Предстоятеля к участникам форума.

Митрополит Антоний в своем докладе на тему «Вклад Киевских духовных школ в развитие пастырского богословия (ХVIII - начало ХХ века)» очертил историческое состояние пастырского богословия в духовных школах.

«Главной целью существования системы духовного образования является подготовка пастырей Церкви. Именно для достижения этой цели должны быть нацелены все учебные дисциплины в духовных семинариях. Несмотря на это, изучение пастырского богословия должно всегда занимать центральное место в системе духовного образования. Но, если посмотреть историю развития духовного образования за последние три века, можно увидеть, что наука о пастырстве прошла крайне непростой путь развития», - отметил владыка.

Далее, очертив исторические события развития пастырского богословия в КДА, митрополит Антоний отметил, что на протяжении XVIII - начала ХХ века пастырское богословие, как учебная дисциплина, прошло в КДА заметную эволюцию и получило самостоятельный статус. Однако, по словам владыки, и в начале ХХ века на пастырское богословие смотрели преимущественно как на узко-практическую дисциплину. Главное внимание преподаватели этого предмета традиционно уделяли обязанностям священника.

В конце доклада архиерей отметил, что современная жизнь ставит перед пастырями Церкви новые вызовы. «Должны искать на них ответы, опираясь на то богатое наследие, которое оставили профессора и преподаватели предыдущих эпох. Творческое развитие их наследия - одна из важных задач духовных школ», - заключил митрополит Антоний

После пленарного заседания выступления и дискуссии продолжили в 8 секциях: «Современные проблемы пастырского служения», «Библеистика и богословие: исторический опыт и современные вызовы», «История Церкви и богословского образования: источники, историография, новые научные дискурсы», «церковно-практические дисциплины: исторический опыт и перспективы», «Студенческая наука в духовной школе: библеистика», «Студенческая наука в духовной школе: богословие», «Студенческая наука в духовной школе: церковно-исторические дисциплины», «Студенческая наука в духовной школе: церковно-практические дисциплины».