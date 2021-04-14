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Предстоятель УПЦ рассказал, какой подвиг митрополита Никодима (Руснака) вдохновляет священников

14.04.2021 / 16:00
Предстоятель УПЦ рассказал, какой подвиг митрополита Никодима (Руснака) вдохновляет священников
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель УПЦ поставил в пример вдохновляющий образ жизни митрополита Никодима с его верностью церковным канонам

В Харьковской духовной семинарии прошла Всеукраинская научно-практическая конференция «Православие в Украине: вызовы времени и исторические традиции», которая приурочена к 100-летию со дня рождения митрополита Никодима (Руснака).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в начале мероприятия было зачитано приветственном словом Блаженнейшого Митрополита Онуфрия к организаторам и участникам конференции.

«В течение своего многовекового бытия Православие в Украине неоднократно поднимался перед вызовами разных эпох. Церковная история тщательно хранит память о мужестве священнослужителей, монахов и простых верующих людей, проявленное во времена серьезных испытаний, особенно когда силы зла пытались разрушить Церковь Христову», - сказал Архипастырь

Митрополит Онуфрий призвал современное поколение следовать примеру мужества священнослужителей, не отчаиваться и не бояться вызовов времени, «ведь святитель Иоанн Златоуст, говоря о спасении людей и надежду на Бога, учит нас: «Будем ожидать всего хорошего и большого, потому что главное мы получили, если веруем»».

Предстоятель УПЦ поставил в пример вдохновляющий образ жизни митрополита Никодима с его верностью церковным канонам.

«Пример его принципиальности в вопросах верности церковным канонам и сегодня вдохновляет епископат, духовенство и мирян быть верными Церкви Христовой, не идти на компромиссы с совестью перед вызовами этого мира. Подвиг его мужественного стояния за Святое Православие и единство Церкви полностью укладывается в слова нашего Спасителя: Пастырь добрый душу свою полагает за овец (Ин. 10:11)», - отметил Митрополит Онуфрий.

 

Источник: Inpress.ua
конференция, Харьков, УПЦ, митрополит Онуфрий
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