Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела "красный" уровень эпидопасности в Полтавской области с 15 апреля

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области и применить на территории области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в своем Телеграм-канале 13 апреля.

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