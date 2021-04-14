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Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела "красный" уровень эпидопасности в Полтавской области с 15 апреля

14.04.2021 / 15:54
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела "красный" уровень эпидемической опасности в Полтавской области с 15 апреля.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области и применить на территории области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в своем Телеграм-канале 13 апреля.

Источник

коронавирус, карантин, Полтавская область
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