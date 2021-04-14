Кравчук: угрозы РФ вышли на высший уровень, Украине нужно готовиться ко всему

Об этом в эфире телеканала "Настоящее время" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

По его словам, Украина уже седьмой год готова к отражению российской агрессии.

"Сегодня эта (агрессивная, - ред.) риторика превзошла уровень СМИ и вышла на уровень министра иностранных дел, уровень (заместителей главы администрации президента России, - ред.) Козака и Пескова - это уже уровень государства, где Украине прямо угрожают и (потерей, - ред.) суверенитета и развалом государства… Поэтому надо быть готовым ко всему", - отметил Кравчук.

При этом, по его мнению, нельзя сказать, что масштабная война может начаться.

"Но при такой риторике, при таком скоплении войск и при таких агрессивных действиях на Донбассе мы должны быть готовыми к любому сценарию", - добавил Кравчук.

Отметим, замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак недавно заявил, что активизация конфликта на Донбассе якобы станет началом конца Украины как государства.

Напомним, ранее стало известно, что тема стягивания российских войск поднималась в разговоре президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. В частности, Байден призвал его снизить военную напряженность.

Кроме того, Кравчук говорил, что поднимет вопрос стягивания войск на уровне ТКГ.

Источник