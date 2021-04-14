Войти | Зарегистрироваться
16:57

среда,
14 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В РПЦ заявили, что хиротония епископа Фанара при участии ПЦУ недействительна

14.04.2021 / 16:20
В РПЦ заявили, что хиротония епископа Фанара при участии ПЦУ недействительна
Источник: Патриархия.ру
Священный Синод отметил, что «этим событием углубляется раскол в православном мире, причиненный действиями Патриарха Константинопольского Варфоломея»

 Священный Синод Русской Православной Церкви заявил о невозможности сослужения с рукоположенным при участии представителей ПЦУ епископом Фанара.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Учитывая каноническую ущербность хиротонии митрополита Сарандаэкклисийского Андрея, с прискорбием констатировать невозможность сослужения с ним в том случае, если, Богу содействующу, евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом будет восстановлено. То же распространяется на клириков, которых упомянутый митрополит со временем, возможно, рукоположит», - говорится в постановлении Синода.

Священный Синод отметил, что «этим событием углубляется раскол в православном мире, причиненный действиями Патриарха Константинопольского Варфоломея».

Как сообщалось ранее, в РПЦ заявили, что ищут пути восстановления механизмов соборности, пострадавшей от легализации украинского раскола Патриархом Варфоломеем и возможного повторения встреч в «Амманском» формате.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.