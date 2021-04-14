Данишевская тратит миллионы на ремонты коридоров и кабинетов

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"В условиях финансового кризиса, при попытках Совета судей Украины (ССУ) и Высшего совет правосудия (ВСП) решить проблему с финансированием судов, на фоне ежедневных новостей о прекращении осуществления правосудия из-за отсутствия марок, бумаги и неоплаченных коммунальных платежей, наша главная Колхозница - глава Верховного Суда Валентина Данишевская, снова транжирит миллионы", - обращают внимание судьи.

"Итак, счастливчиком получения 12.04.2021 около 4 млн. грн. стало ООО «Инвестиционно-Строительная Компания». Получила она такие деньги... за ремонт кабинетов и коридоров суда", - сказано в сообщении.

Также авторы поста отмечают, что "наша Валя, предводительница пятой колонны, в 2020 году не рассмотрела ни одного дела и получила около 4 млн. грн. судебного вознаграждения".

"Еще раз напоминаем, что это в судах первой и апелляционных инстанций проблемы с финансами. Вот вы там и держитесь. А у Вали все хорошо", - полагают они.