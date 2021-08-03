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В районном суде из-за ветхости здания сорвало крышу, в то время как глава ВС тратит миллионы

04.08.2021 / 09:25
Вечером 2 августа город Первомайск Николаевской области накрыла мощная буря.

Ветер был такой силы, что сорвал крышу на здании местного суда. 

"В районном суде города Первомайска из-за ветхости здания и отсутствия ремонта на протяжении десятков лет ветром сорвало крышу. Как результат, сотни дел уничтожены. Их все нужно восстанавливать, а это длительный и скурпулезный процесс", - информирует телеграмм-канал "Под мантией"

Судьи отмечают, что "все это происходит на фоне многомиллионных трат главы ВС Валентины Данишевской на комфорт в кабинетах Верховного Суда (без Украины)".

"Это точно качественная реформа, в результате которой судья ВС Валентина Данишевская, не рассмотрев ни одного дела за последние 2 года, получает сотни тысяч гривен в месяц заработной платы, при этом спокойно тратя сотни миллионов на улучшение условий своего пребывания?.. И это все - на фоне ужасного состояния имущественного фонда районных судов", - задаются вопросом авторы поста.

"Мы уже не раз говорили - проблемы с финансами только у судов первой и апелляционной инстанций. У Данишевской все хорошо", - отмечают они.

ВС, Данишевская, ремонты
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