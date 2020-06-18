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Для некоторых судей ВСУ комфорт превыше всего

18.06.2020 / 12:22
Верховный суд Украины (ВСУ) перечислил ООО "ПСК "Побутрембуд" свыше 11 миллионов гривен на ремонт помещений.

В то же время в судах первой и апелляционных инстанций катастрофически не хватает денег на марки и бумагу, защитные маски и антисептики, информирует телеграм-канал "Под мантией"

"Поздравляем "Побутрембуд" с получением в июне от ВС сумы более 11 миллионов гривен за ремонт помещений суда. В том мире, где живут отдельные судьи ВС, для них комфорт важнее всего происходящего вокруг", - сказано в сообщении.

Судьи обращают внимание на тот факт, что главу ВСУ Валентину Данишевскую мало волнует недостаточное финансирование судов первой и апелляционных инстанций. "Для главы ВС Данишевской комфорт важнее, чем возможность отправлять корреспонденцию в районных судах. Для нее комфорт важнее, чем закупка антисептиков и масок в районные суды", - подчеркивают авторы поста.

"Помните! Денег нет для судов первой и апелляционных инстанций. Вот вы там и держитесь", - подводят они итог.

ремонт, финансирование, ВС, Данишевская, ПОБУТРЕМБУД
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