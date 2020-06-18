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Правительство решило приоткрыть границы с РФ и Беларусью

18.06.2020 / 12:49
Кабинет министров проголосовал за открытие определенных пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью.

Об этом шла речь на заседании правительства 17 июня, начальник отдела коммуникаций со СМИ администрации ГПСУ Олег Бойко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь главы МВД Арсена Авакова: "Проект разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и республикой Беларусь, в связи с постепенным ослаблением карантинных мероприятий в Украине, и пешеходного движения для граждан Украины и движения автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственной границе для автомобильного сообщения "Дольск" и "Вильча".

Правительство проголосовало за соответствующее решение, однако открыться пункты пропуска должны после его официального опубликования. Сейчас пока их количество неизвестно.

В Государственной пограничной службе УП отметили, что их специалисты привлекались к разработке определенных предложений, но каковым является решение Кабмина, можно будет увидеть только после его опубликования.

Источник

границы, Беларусь, РФ, Олег Бойко
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