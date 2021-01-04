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Спикер парламента Эстонии заявил о действенности довоенной границы с РФ

04.01.2021 / 13:46
Председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas) считает действенной установленную в 1920 году Тартуским мирным договором границу РФ с Эстонией, которую Россия считает лишь историческим документом.

"2020 год был сложным и необычным. 2 февраля мы отметили 100-летие со дня подписания Тартуского мирного договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии. Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая, согласно международному праву, действует и сегодня", - сказал Пыллуаас в новогоднем поздравлении на Эстонском телевидении.

Согласно Тартускому мирному договору, часть правобережья реки Нарва и Печорского района принадлежали Эстонии. После ее вхождения в состав СССР эти территории отошли РСФСР. Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.

В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор между двумя странами. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора. Москва расценила это как попытку Таллина зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.

Источник

границы, РФ, Эстония
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