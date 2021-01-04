В США думают уменьшить вдвое дозу вакцины от COVID во время прививки

Об этом сообщил руководитель программы Warp Speed Монсеф Слауи, передает DW.

Предполагается введение половины дозы препарата от Moderna лицам в возрасте от 18 до 55 лет

Слауи сообщил, что сейчас ведутся переговоры с Moderna и медицинским регулятором США (FDA).

Напомним, Пекинский институт биологических продуктов завил, что COVID-вакцина китайской компании Sinopharm показала эффективность на 79,34%. Она также оказалась безопасной для людей, которые ее испытывали.

Разработчикам британской вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca удалось повысить эффективность своего препарата до максимальных показателей. Сейчас эффективность вакцины превышает 90%.

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